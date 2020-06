Vulcani: a Stromboli movimenti terrestri osservati mediante sensori rotazionali

“Un prototipo di sensore rotazionale trasportabile – chiamato Blueseis – che si basa sul principio di funzionamento di un giroscopio a fibra ottica (Fiber Optic Gyroscope) è stato utilizzato in alcuni test con l’obiettivo di dimostrare e verificare la sua prestazione in ambienti geologici differenti.

Il gruppo di ricerca internazionale che ha condotto le misure, di cui fa parte anche personale INGV, è stato coordinato dall’Università di Monaco di Baviera. I ricercatori hanno realizzato sia esperimenti sul vulcano Stromboli, sia in vicinanza di un array sismico a Taiwan e a Colfiorito, in Umbria, in occasione della sequenza sismica del 2016 in Italia Centrale“: lo spiega il ricercatore INGV Thomas Braun, in un approfondimento pubblicato sul blog INGVvulcani.

I primi risultati di queste campagne di misure, prosegue l’esperto, “sono stati pubblicati nell’edizione di Giugno 2020 del Bulletin of Seismological Society of America (https://doi.org/10.1785/0120190277). L’editorial board della prestigiosa rivista ha scelto come copertina dell’edizione di giugno 2020 una fotografia scattata durante la campagna a Stromboli.”

Come è noto, “i terremoti irradiano onde sismiche che possono essere registrate da sismometri. Gli strumenti normalmente utilizzati misurano la velocità del moto del suolo nelle direzioni orizzontali (N-S e E-W) e verticale (Z). I movimenti rotazionali intorno ai tre assi ortogonali sfuggono alla loro diretta osservazione e necessitano di strumenti appositi.

L’idea decisiva per osservare anche le oscillazioni rotazionali del suolo è stata quella di utilizzare laser circolari, originariamente sviluppati per misure geodetiche. Tali “ring-laser” sono in genere installazioni di grandi dimensioni e hanno lo svantaggio, non essendo portatili, di non permettere esperimenti temporanei in campo. Questa necessità ha incentivato lo sviluppo di un sensore portatile, in grado di misurare movimenti rotazionali nella stessa banda di frequenza dei sensori broad band usati comunemente in sismologia.

Su iniziativa dell’Università di Monaco, la ditta francese iXblue ha realizzato un prototipo di sensore rotazionale trasportabile – chiamato Blueseis – che si basa sul principio di funzionamento di un giroscopio a fibra ottica (Fiber Optic Gyroscope). Questo strumento, già presentato in un articolo del blog è stato testato a Stromboli, insieme a sensori convenzionali.

Uno dei risultati più significativi degli esperimenti effettuati è derivato dal confronto delle registrazioni del sensore BlueSeis3A con le rotazioni rilevate dalle registrazioni di un array sismico a piccola scala (ADR – array derived rotations). Con grande soddisfazione, è stato possibile dimostrare per la prima volta che nell’intervallo di frequenza 0.1 – 1 Hz le registrazioni dirette del BlueSeis3A (rosso) sono identiche alle rotazioni derivate dall’ADR.”

L’articolo pubblicato mostra, inoltre, “i risultati degli esperimenti realizzati nel 2016 a Colfiorito, durante la sequenza sismica di Amatrice, con il prezioso supporto logistico dei colleghi del Parco Regionale di Colfiorito. L’analisi di 22 terremoti verificatisi in Centro Italia (distanze tra strumento ed epicentri comprese tra 13 e 50 km), con magnitudo tra 3.3ML e 4.1Mw, registrati da sei componenti, porta al risultato che il rapporto tra la massima accelerazione (PGA) e la massima rotazione del sottosuolo (PGR) rimane lineare e stabile.

Per quanto riguarda i segnali registrati a Stromboli le analisi non sono ancora concluse.”

Per approfondire l’argomento si consiglia di consultare il video disponibile qui: https://youtu.be/yb95vpwlcVI