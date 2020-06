Giovane autistico scomparso ritrovato grazie a “Il trenino Thomas”: è sopravvissuto in una boscaglia al freddo

William Callaghan, 14 anni, è stato trovato al sicuro e in salute dopo essere scomparso nella boscaglia australiana per due notti in condizioni di freddo quasi. Will, che è affetto da autismo non verbale ed è scomparso mentre passeggiava con la sua famiglia, è stato trovato vicino alla cima del Monte Disappointment. Alla gente del posto è stato chiesto di cantare all’aria aperta la canzone de “Il trenino Thomas”, nel tentativo di catturare l’attenzione di Will, poiché adora il cartone animato in questione. “Non riesco a immaginare cosa abbia provato e passato e sono così grato e così sollevato“, ha detto la mamma di Will ai giornalisti mentre il ragazzino era avvolto in coperte e tenuto stretto dal compagno della madre.