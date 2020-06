Yacht urta gli scogli e affonda: escursione da incubo per otto turisti a Lipari [FOTO]

Un giro nell’arcipelago delle Eolie ha rischiato di finire in tragedia per un gruppo di 8 turisti. Partiti da Salina a bordo di uno yacht, l’escursione si è trasformata in un incubo quando l’imbarcazione è finita sugli scogli ed è affondata (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Gli otto turisti romani, quattro uomini e quattro donne, sono tutti salvi. A soccorrere i diportisti è stata una motovedetta della Guardia Costiera che in pochi minuti ha recuperato i passeggeri.

Per recuperare l’imbarcazione, invece, è stata chiamata una ditta locale esperta in recuperi marittimi. I turisti sono stati portati sull’isola di Salina non avendo bisogno di cure mediche. L’autorità marittima ha aperto una inchiesta sull’incidente.