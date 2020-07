Ha 200 orgasmi al giorno anche senza fare sesso: la storia di Sarah e la sindrome della PSAS, dovuta anche a farmaci per il colesterolo

L’orgasmo, per alcune donne, è purtroppo una sorta di creatura mitologica. Altre, invece, sono più fortunate – o forse più brave – da questo punto di vista. Questione di ormoni, dicono gli esperti. Il caso della giovane 24enne britannica Sarah Carmen ha però del sensazionale: è in grado di avere fino a 200 orgasmi al giorno senza nemmeno fare sesso. Questo perché le vibrazioni minime le sono sufficienti per arrivare alla meta tanto ambite da molte. Basta il rombo del treno, o le leggeri vibrazioni di un asciugacapelli, o ancora il ‘movimento’ ritmico di una fotocopiatrice. “Qualsiasi cosa può scatenarmi un orgasmo. Anche gli asciugacapelli provocano piacevoli pulsazioni nel mio corpo. Come specialista della cura della pelle, devo utilizzare per il mio lavoro strumenti che vibrano molto tempo, utili per la microdermoabrasione, e talvolta mi fanno letteralmente esplodere“, racconta lei stessa. “Le mie amiche pensano che sia grandioso. Ho più orgasmi in un giorno di quanti ne avranno probabilmente la maggior parte in un anno. Mi dicono che si sentono fortunati se il loro ragazzo li fa avere un orgasmo. Alcuni giorni ne ho uno ogni dieci minuti”, precisa Sara.

Peccato però che quella di Sarah sia quasi una malattia. La giovane donna di Londra ha sviluppato la Sindrome da eccitazione sessuale permanente (PSAS) all’età di 19 anni, dopo la prescrizione di alcuni antidepressivi. “Nel giro di poche settimane ho iniziato ad eccitarmi sempre di più e ho continuato ad avere orgasmi infiniti. È iniziato tutto a letto dove per me il sesso sarebbero potuto durare per ore e il mio ragazzo è rimasto sbalordito da quante volte raggiungevo l’orgasmo”. Ma non basta, perché, racconta ancora: “dopo il sesso pensavo a quello che avevamo fatto a letto e iniziavo a sentirmi un po’ accaldata e mi eccitavo di nuovo. In sei mesi avrò avuto qualcosa come 150 orgasmi al giorno, toccando punte di 200″.

Da allora, Sarah ha avuto diverse relazioni. “Spesso, mi cerco di stancarmi avendo più orgasmi che posso, così magari riesco a frenarli e riesco ad avere un po ‘di pace. A volte faccio così tanto sesso per cercare di calmarmi che ormai mi annoio“, racconta nell’incredulità di chi l’ascolta. Ovviamente ha problemi anche sul suo posto di lavoro, perché ronzii di asciugacapelli e oggetti per la cura della pelle la ‘infiammano’ facilmente. “Se comincio a tossire e corro in bagno, le ragazze che lavorano con me sanno di dover portare al cliente una rivista o una tazza di tè. A volte mi piacerebbe solo avere una vita normale“. spiega Sarah. “Stavo facendo una ceretta per bikini, durante la quale devi concentrarti davvero e tenere le mani ferme, ma la mia ha iniziato a traballare e raggiunto l’orgasmo. Ho dovuto fingere di avere un crampo ai piedi e sono rimasta lì a dimenarmi sul posto, soffocando i miei gemiti fino a quando non è finita“.

PSAS: COS’E’ LA SINDROME DA ECCITAZIONE SESSUALE PERMANENTE

Ma la PSAS non è dipendenza dal sesso o ninfomania. i pazienti non hanno un aumento di libido. Sarah, che ha partecipato a una riunione di ‘Dipendenti da sesso anonimi‘, si è infatti resa conto di non essere come loro: “Quando mi sono guardata intorno nella stanza e ho sentito le storie raccontate da altre persone, su quanto fossero disperate per il sesso, ho capito che non ero come loro. Io non ho bisogno di sesso per avere un orgasmo”.

Il PSAS è una condizione così rara, che gli esperti hanno ammesso la sua esistenza molto recentemente. Rappresenta un’eccitazione genitale spontanea e persistente (accompagnata anche da congestione del seno), con o senza orgasmo o ingorgo/gonfiore/lubrificazione genitale, ma non collegata a un desiderio sessuale superiore (i pazienti sono infastiditi da questa eccitazione) e che generalmente è indesiderata e invadente. I pazienti con PSAS segnalano spesso vergogna o imbarazzo. L’eccitazione fisica può essere molto intensa e persistente, per giorni, settimane o permanente. Gli orgasmi a volte possono innescare un sollievo temporaneo, ma a prescindere dalla quantità di rapporti/masturbazioni sessuali che una persona potrebbe avere, dopo diverse ore i sintomi ritornano.

In alcuni casi, sono stati riportati fino a 300 orgasmi al giorno spontanei e dunque non solo un uomo non può far fronte a tali esigenze sessuali, ma può sentirsi sopraffatto da una donna affetta da PSAS. La sindrome può andare ad agire su aree “spot“, come in profondità nella vagina o nell’area del clitoride. L’attività, il lavoro, la vita quotidiana di chi ne è affetto sono compromesse. Anche in macchina o in treno, le vibrazioni del telefono cellulare fanno letteralmente esplodere sintomi insopportabili con forti stimoli sessuali. “Sedersi è insopportabile, a volte provoca pressione all’orgasmo. Stare in piedi è l’unica modo in cui non sento nulla. Sedersi in macchina è una tortura. L’apertura della vagina è altrettanto sensibile e un semplice tocco mi porta all’orgasmo. Mio marito è molto comprensivo e allevia la terribile pressione ogni volta che chiedo. Quelli a me vicini di cui ho parlato all’inizio pensavano che fosse divertente, ma poi si sono resi conto che in effetti non lo è”.

“Provo costantemente sensazioni debilitanti di eccitazione sessuale, puramente fisiche e non accompagnate da fantasie romantiche o sessuali. Fondamentalmente sento il bisogno di avere orgasmi ripetuti che non vengano alleviati dalla normale esperienza orgasmica “, spiega un altro paziente con PSAS. Il partner può provare impotenza e confusione, incapacità nel fornire sollievo, isolamento, frustrazione e rabbia. Il paziente, oltre alla vergogna, all’isolamento e all’impotenza, può provare vulnerabilità e tristezza. Basti pensare che sul posto di lavoro, un datore di lavoro vedrà negativamente un dipendente che va ogni cinque cinque minuti in bagno.

La condizione è ancora un enigma per i ricercatori: potrebbe essere un’infiammazione pelvica o un’infezione che stimola il clitoride e altri nervi sensoriali, e tende a verificarsi soprattutto nelle donne in post-menopausa tra i 40 e i 50 anni, o in coloro che sono stati sottoposti ad un trattamento ormonale, ma l’età può variare molto. Alcuni esperti sostengono che sia un sintomo psicologico dovuto a qualche crisi emotiva connessa al sistema limbico del cervello, al centro del piacere e della fisiologia sessuale. In un caso è stato registrato un tumore al cervello in un nucleo collegato all’area genitale e anche tumori dell’ovaio.

Farmaci come il trazodone inducono il PSAS come effetto collaterale, ma anche l’interruzione degli SSRI (inibitori della ricaptazione della serotonina, una classe di antidepressivi), come nel caso di Sarah, o i trattamenti per abbassare il colesterolo possono avere lo stesso effetto. Un paziente ha manifestato PSAS a seguito di un intervento chirurgico per il prolasso uretrale. Una malformazione arteriosa venosa pelvica con rami arteriosi al clitoride può indurre il PSAS e la chirurgia può curare completamente in questo caso.

I farmaci contro il PSAS sono antidepressivi, agenti antiandrogeni e gel anestetizzanti. Spesso è necessario un trattamento medico di lesioni neurologiche irritanti e inoltre la psicoterapia aiuta parecchio in chi ne è affetto.