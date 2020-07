A Lorella Cuccarini la consolazione dello Zecchino d’oro

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – di Veronica MarinoDopo la delusione per la decisione di Rai1 di affidare la conduzione de ‘La Vita in diretta’ al solo Alberto Matano, archiviando la doppia conduzione con Lorella Cuccarini per l’autunno prossimo e dopo i vari rumors su un possibile approdo della ballerina e conduttrice televisiva a La7, spunta la consolazione dello Zecchino d’Oro. A quanto apprende l’Adnkronos, infatti, nei palinsesti che sarebbero stati presentati in Azienda, figurerebbe proprio Lorella Cuccarini come conduttrice della finale del Festival della canzone del bambino, a dicembre su Rai1, insieme a Carlo Conti, mentre sarebbe solo la Cuccarini a condurre l’appuntamento pomeridiano dello Zecchino d’oro.