Accadde oggi: nel 1884 a Parigi viene presentata la Statua della Libertà, dopo due anni sbarcherà negli USA [GALLERY]

Era il 4 luglio 1884 quando a Parigi veniva presentata per la prima volta la Statua della Libertà, come omaggio del popolo francese agli americani, in segno di libertà e indipendenza. Diventata il simbolo degli Stati Uniti d’America, la Statua della Libertà è stata progettata proprio da due francesi, Frédéric-Auguste Bartholdi e Gustave Eiffel, lo stesso che ha ideato l’omonima torre parigina, e che si occupò principalmente dello scheletro di sostegno.

Dopo la presentazione ci vollero oltre due anni per l’inaugurazione della Statua della Libertà negli Stati Uniti d’America, che avvenne il 28 ottobre 1886. La Statua è alta 93 metri, di cui 47 m di piedistallo, ed è visibile fino a 40 chilometri di distanza.

Rappresenta una donna, la libertà, che indossa una lunga toga, in segno di giustizia, e sorregge fieramente in una mano una fiaccola, simbolo del fuoco eterno della libertà, mentre nell’altra mano porta un libro con incisa la data del “July IV MDCCLXXVI”, ovvero 4 luglio 1776, giorno dell’Indipendenza Americana.

Ai piedi sono visibili delle catene spezzate, simbolo della liberazione dal potere sovrano dispotico dell’Inghilterra, e in testa porta una corona, le cui sette punte rappresentano i sette mari e i sette continenti. Secondo alcuni le sembianze della statua sono state ispirate da un’opera italiana, la statua della Libertà della Poesia, presente sul monumento funebre di Giovanni Battista Niccolini nella basilica di Santa Croce a Firenze, e scolpita da Pio Fedi. Secondo altre ipotesi, invece, il progetto si sarebbe ispirato a una delle sette meraviglie del mondo, lo scomparso Colosso di Rodi. SFOGLIA LA GALLERY FOTOGRAFICA SCORREVOLE IN ALTO.