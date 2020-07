Accadde oggi: il 4 luglio 1776 gli Stati Uniti ottengono l’indipendenza, oggi è l’Indipendence Day

Con la dichiarazione d’Indipendenza sottoscritta da tutti i rappresentanti del Congresso, il 4 luglio 1776 nascono ufficialmente gli Stati Uniti d’America. Oggi, 4 luglio, negli Usa si celebra l’Indipendence Day, la più importante festività nazionale. I 13 stati dell’Unione sconfissero la Gran Bretagna nel 1781, ma ci volle il 3 settembre 1783 per ottenere il riconoscimento da parte degli inglesi. La Rivoluzione Americana (1775-1783) iniziò quando i rappresentanti delle 13 colonie nordamericane del regno britannico cercarono più autonomia all’interno dell’Impero.

I FATTI

La Rivoluzione Americana era iniziata nell’aprile del 1775 e le colonie inizialmente non chiedevano la completa separazione dal regno britannico. Chiedevano maggiore autonomia dall’Impero, ma i britannici e lo stesso re Giorgio III trattarono i coloni americani come ribelli e nemici. Fu così che il 2 luglio del 1776, nella State House di Philadelphia, i rappresentanti delle 13 colonie votarono per rompere pubblicamente i legami con la madrepatria. Si scelse poi il 4 luglio per i festeggiamenti, ovvero due giorni dopo, quando i membri del Congresso firmarono la versione finale della Dichiarazione d’Indipendenza, redatta prevalentemente da Thomas Jefferson, avvocato della Virginia e in seguito 3° Presidente degli Stati Uniti tra il 1801 e il 1809. Tra le affermazioni più celebri della dichiarazione d’Indipendenza vi sono sicuramente queste: “Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali” e che hanno “alcuni diritti inalienabili”, tra i quali, “la vita, la libertà e il perseguimento della felicità”.

Scriveva con lungimiranza John Adams – futuro secondo presidente statunitense e delegato del Massachussets al Congresso – in una lettera rivolta alla moglie e datata al 3 giugno di quell’anno: “Il secondo giorno di luglio del 1776 sarà l’evento più memorabile della storia dell’America. Sono portato a credere che sarà celebrato dalle generazioni future come una grande festa commemorativa. Dovrebbe essere celebrato come il giorno della liberazione, attraverso solenni atti di devozione a Dio Onnipotente. Dovrebbe essere festeggiato con pompe e parate, con spettacoli, giochi, sport, spari, campane, falò ed illuminazioni, da un’estremità di questo continente all’altra, oggi e per sempre”.

Il 4 luglio rappresenta quindi per gli Usa una data cruciale, ma anche una coincidenza: sia Adams che il suo amico e rivale Thomas Jefferson, entrambi protagonisti assoluti della Rivoluzione e dell’Indipendenza, morirono lo stesso giorno, proprio il 4 luglio 1826, ovvero, nel cinquantesimo anniversario della Dichiarazione.

COME SI ARRIVO’ ALL’INDIPENDENZA

Nella seconda metà del 700 crebbe l’insoddisfazione nei confronti delle tasse imposte dall’Inghilterra alle sue 13 colonie e il malcontento aumentò per via dell’emanazione, da parte della Corona, dello Stamp Act, il pagamento di un bollo per giornali, atti legali, documenti commerciali e simili. Proprio in questa occasione nacque la formula “no taxation without representation” (nessuna tassa senza rappresentanza), con la quale i coloni si rifiutarono di pagare la tassa senza una loro rappresentanza nel Parlamento inglese. Lo Stamp Act venne abolito ma sostituito con le tasse sulle merci che i coloni importavano dall’Inghilterra.

Nel 1770, tra le varie tasse, sopravviveva solo quella sul thè ed è proprio quest’ultimo che fu al centro di una delle azioni più famose: il Boston Tea Party, in occasione del quale i commercianti americani assalirono le navi che portavano il thè negli Stati Uniti, gettando il carico in mare. La situazione si inasprì maggiormente e la guerra vera e propria scoppiò nel 1775, quando si verificò il primo scontro tra le milizie volontarie delle 13 colonie (New Hampshire, Massachussetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, New York, Pennsylvania, Maryland, Delaware, Carolina del Nord e del Sud, Virginia e Georgia) e le truppe inglesi.

Nel corso del Secondo congresso continentale, il 2 luglio 1776, venne approvata una risoluzione d’indipendenza dalla Gran Bretagna sotto proposta di Richard Henry Lee. La risoluzione ebbe larghissima adesione da parte del Congresso, che la tramutò in una vera e propria Dichiarazione d’Indipendenza. La Commissione dei Cinque, incaricata di preparare un bozza della Dichiarazione già dal precedente 11 giugno 1776, stilò anche un documento in cui si spiegava quali erano le ragioni che avevano portato all’Indipendenza. La commissione era composta da cinque influenti personaggi dell’epoca: John Adams del Massachusetts, Benjamin Franklin della Pennsylvania, Thomas Jefferson della Virginia, Robert R. Livingston di New York e Roger Sherman del Connecticut.

Il governo britannico non accettò, ovviamente, di buon grado la risoluzione, perché l’indipendenza significava perdere un avamposto commerciale prezioso e molto ricco. Fu così che si arrivò ad una guerra civile, la Guerra d’Indipendenza Americana. L’esercito americano, guidato da George Washington, sconfisse gli Inglesi nel 1781, anche se per attendere l’indipendenza definitiva si dovrà aspettare il 1783, con il Trattato di Versailles. Ma è dal 4 luglio 1776 in poi che gli Americani festeggiano la festa di indipendenza nazionale, seguendo un rituale preciso che solitamente si realizza con la partecipazione alle parate mattutine proposte dalle grandi città. Gli uffici federali, le poste e le banche restano chiusi, mentre nelle basi militari, a mezzogiorno in punto, vengono sparati tanti colpi di pistola quanti sono gli Stati appartenenti agli Usa e viene messo in atto il saluto militare, il cosiddetto “Salute to the Union”, che ricorda le primissime celebrazioni dell’Independence Day del 1777, quando vennero sparati 13 colpi di pistola, una volta al mattino ed un’altra al tramonto a Bristol, nel Rhode Island. Di sera, invece, in tutte le città americane vengono sparati i fuochi d’artificio, sulle note dell’inno americano “The Star-Spangled Banner”, seguiti da milioni di statunitensi con la mano sul cuore.

10 COSE DA SAPERE SUL GIORNO DELL’INDIPENDENZA

Ecco 10 fatti poco noti sugli eventi che portarono alla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti il 4 luglio del 1776, messi nero su bianco da Stephen Conway, docente dell’University College London: