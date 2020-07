Aereo ultraleggero si schianta vicino l’A21 nel Pavese: sterpaglie in fiamme, pilota ferito [FOTO]

Un aereo ultraleggero è caduto questa mattina nei pressi dell’autostrada A21 Torino–Piacenza, nel Pavese.

Il velivolo è precipitato in un campo a fianco della carreggiata sud (in direzione del capoluogo emiliano) nel territorio di Arena Po (Pavia), ed ha tranciato un cavo dell’Enel provocando un incendio di sterpaglie.

Sul posto i vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale, tecnici dell’Enel e operatori del 118, che hanno soccorso il pilota: è stato condotto al Policlinico San Matteo di Pavia, ma non è in pericolo di vita.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’ultraleggero e hanno spento le fiamme, dopo avere verificato lo scollegamento del cavo dell’alta tensione.