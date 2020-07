Aereo da turismo finisce fuori pista all’Elba, 2 feriti lievi

Un aereo da turismo è uscito dalla pista ed è finito in un fossato sull’isola d’Elba: ferite in modo lieve le due persone a bordo.

L’incidente è avvenuto poche ore fa all’aeroporto di Campo nell’Elba.

Il velivolo, in fase di atterraggio, ha percorso tutta la pista, a bassa velocità, terminando la corsa nel fossato, danneggiando il carrello.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia, la guardia di finanza e squadra antincendio dell’aeroporto.

Il personale del 118 ha preso in carico i due occupanti per accertamenti.