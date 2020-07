Alex Zanardi: 2ª notte in terapia intensiva, si lavora per la stabilizzazione delle condizioni cliniche

Alex Zanardi ha trascorso la seconda notte nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica del San Raffaele di Milano: i medici che continuano a lavorare per la stabilizzazione delle sue condizioni cliniche.

Dopo un drammatico incidente in handbike il 19 giugno, il campione paralimpico è stato operato tre volte alla testa all’ospedale di Siena, ed ha iniziato poco più di un mese dopo la neuroriabilitazione in una clinica specializzata lecchese, prima di essere trasferito di nuovo in terapia intensiva al San Raffaele venerdì scorso, perché le sue condizioni erano tornate “instabili“.