Allarme cinghiali, Codacons: “Situazione gravissima, rischi seri per gli automobilisti”

“Mercoledì intorno alle ore 22.30 sulla provinciale Lomazzo-Bizzarone, all’altezza di via Domioni, un cinghiale è stato investito da un’automobile. Il conducente del veicolo è morto sul colpo.

Un caso analogo è avvenuto lungo la provinciale in direzione di Appiano Gentile, una donna a bordo di un Opel Corsa, nel cuore della notte, si è trovata davanti un enorme cinghiale e non è riuscita a frenare in tempo per evitarlo.

La presenta di questi animali è in continuo aumento“: lo spiega in una nota il Codacons.

“L’invasione dei cinghiali è un dato allarmante,” commenta il Presidente del Codacons Marco Donzelli.

L’associazione ritiene la situazione “gravissima, rischi e danneggiamenti per automobilisti e per tali ragioni decide di presentare un esposto in Procura“.