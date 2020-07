Allarme farina contaminata: noto marchio italiano ritirato dal mercato per aflatossine [MARCHIO & LOTTO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per un lotto di nota farina italiana. Si tratta di FARINE MAGICHE MIX A BASE DI FARINA DI CASTAGNE, marchio Lo Conte, prodotto nello stabilimento di IPAFOOD di Ariano Irpino. Il prodotto in questione è stato richiamato per rischio chimico. Il lotto di produzione coinvolto è il n° 19298, con data di scadenza o termine minimo di conservazione indicato in 31-10-2020.

Il lotto ritirato è risultato contenere un altro quantitativo di aflatossine, dunque l’avviso del ministero è quello di non consumare e restituire al punto vendita per il rimborso o la sostituzione.