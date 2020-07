Smentito l’allarmismo causato dall’infermiere dell’ospedale di Cremona: “Siamo Covid free, nessun nuovo caso”

“Da quattro giorni non si segnalano più ricoveri né persone in terapia intensiva”, è quanto dichiarato dall’ufficio stampa dell’ospedale di Cremona, che ha così smentito le dichiarazioni dell’infermiere Luca Alini, che con un post su Facebook, poi rimosso, aveva creato non poco allarmismo, dichiarando che il nosocomio della città lombarda stava nuovamente ricoverando “pazienti affetti da Coronavirus con gravi insufficienze respiratorie”.

Neanche a dirlo, il post pubblicato lo scorso 8 luglio è diventato virale sui social, finendo sui notiziari e sulle principali testati nazionali. “Ci risiamo. Non è mia abitudine farmi dei selfie, né tantomeno pubblicarli su Facebook. Questo l’ho fatto questa sera alle 22 circa, al lavoro. Non è una foto di marzo o di aprile. In reparto abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti Covid con gravi insufficienze respiratorie”, aveva scritto Alini nel post poi eliminato, rincarando la dose: “Per ora la cosa è limitata, non come a febbraio o marzo o l’inizio di aprile, quando i Covid erano 30 su 30 in reparto più altrettanti ricoverati in altri reparti, quando su 30 pazienti 26 erano ventilati. Ma il Coronavirus non si è dimenticato di fare il suo lavoro, e da bravo virus fa quello che deve: infetta nuovi ospiti per sopravvivere”.

L’ospedale di Cremona ha però dichiarato al giornalista Max Rigano che quanto detto da Alini sarebbe errato visto che nel nosocomio non “non c’è nessun allarme Covid”. Rigano, anch’egli sul suo profilo Facebook, precisa di aver sentito “immediatamente l’ospedale nella persona di Stefania Mattioli, dell’ufficio stampa la quale mi ha informato che non c’è nessuna emergenza. Questi i fatti: dopo il 1°di Luglio si è registrato un focolaio a Viadana e Casalmaggiore dove sono in corso i tamponi tra la popolazione. Si sono registrati in tutto 15 casi, di cui fino a ieri erano 11 le persone ricoverate. Una è stata dimessa. 9 di loro sono stazionari, solo uno è un po’ più critico. L’età media dei 10 oggi ricoverati va dai 37 agli 80 anni. Da quattro giorni non si segnalano più ricoveri né persone in terapia intensiva. Luca Alini ha scritto il post l’8 Luglio scorso, giovedì sera, quando c’erano due ricoverati in pneumologia. Questi i numeri”.

E sempre sui social anche il direttore sanitario Rosario Canino ha precisato come la terapia intensiva dell’ospedale di Cremona sia “Covid free da più di tre settimane”. “Nulla di nuovo da aggiungere alle dichiarazioni rilasciate dei giorni scorsi rispetto alla situazione ricoveri Covid -19 all’Ospedale di Cremona. Una situazione che è sempre stata condivisa con la stampa e resa pubblica anche attraverso questa stessa pagina – precisa il medico – Attualmente in ospedale abbiamo dieci pazienti ricoverati, due in pneumologia (uno in ventilazione non invasiva) e otto alle malattie infettive. I ricoveri degli ultimi giorni, nella maggior parte dei casi, hanno una stretta correlazione con il focolaio di Viadana. Mentre la nostra Terapia Intensiva è Covid Free già da qualche settimana”.

“Ciò detto – conclude Canino – è fondamentale mantenere alta l’attenzione, troppa gente si è già tolta la mascherina o continua a tenerla sul collo. Le misure di prevenzione vanno rispettate con rigore perché sono un’arma di certa efficacia”.