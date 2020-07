Incendi: domani allerta arancione in Sardegna

Allerta arancione per rischio incendi domani in Sardegna. E’ stato emanato dalla Protezione civile regionale per il cagliaritano. E anche non sono mancati roghi nell’Isola: stamane i vigili del fuoco di Arzachena, in Gallura, sono intervenuti per domare un incendio scoppiato a Santa Teresa di Gallura da alcuni cavi elettrici interrato di media tensione (15.000 volt). Dopo aver spento le fiamme, i vigili hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e consentendo alle squadre Enel di ripristinare la corrente elettrica.