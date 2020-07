Allerta Caldo a Bologna: domani in arrivò 37 gradi

In arrivo domani, 28 luglio, un’ondata di calore, con temperature che potrebbero salire sino a 37 gradi (fonte www.arpae.it), e possibili disagi per i cittadini di Bologna, dei comuni limitrofi di Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, San Lazzaro di Savena. Mercoledi’ 29 luglio, infoprma l’Ausl, l’ondata si estendera’ anche ai comuni della pianura, Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castello d’Argile, Castenaso, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese.

l’’Azienda Usl di Bologna, cosi’ come previsto dal piano anti ondate di calore, attivo dallo scorso 1 giugno per i prossimi tre mesi, ha gia’ allertato i pronto soccorso, gli ospedali, le case di cura e le strutture di assistenza per gli anziani, i medici e i pediatri di famiglia, gli infermieri dell’assistenza domiciliare dell’area metropolitana. Per gli anziani particolarmente fragili, inoltre, l’Azienda Usl di Bologna promuove, insieme alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana, il progetto di sostegno e-Care, che prevede telefonate con frequenza settimanale, eventuali interventi di assistenza a domicilio. Il numero verde, gratuito, da chiamare e’ 800 562.