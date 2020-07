Allerta carne contaminata: il Ministero della Salute dispone il ritiro [INFO e DETTAGLI]

Nuova allerta alimentare: un nuovo richiamo è stato operato dal Ministero della Salute il quale ha disposto il ritiro di un tipo di carne contaminato da un batterio. Stavolta si tratta di un lotto che riguarda tomahawk di bovino adulto a marchio Platinum Prime contaminato dal batterio escheria coli “verocitotossico” (STEC o VTEC).

Con la nota ufficiale del dicastero è stato anche disposto che la costata di manzo sia immediatamente ritirato dal mercato.

Il provvedimento, seppur severo, è stato necessario al fine di garantire la tutela della salute dei consumatori. Il prodotto interessato è venduto in unità da 0,9-1,1 kg con il numero di lotto NE20275998A e la data di scadenza 02/08/2020. La carne bovina richiamata è stata prodotta per Metro da ABP Nenagh nello stabilimento di Grange, Nenagh County, Tipperary, in Irlanda (marchio di identificazione IE 290 EC).

Si invitano i consumatori che hanno acquistato l’alimento ritirato di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita.