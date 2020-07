Allerta disinfettante contaminato: le farmacie dispongono il ritiro [MARCA e DETTAGLI]

Allerta disinfettante contaminato: la ditta produttrice NUOVA FARMEC SRL, informa di aver attivato un richiamo volontario, a scopo precauzionale, di alcuni lotti di una soluzione antisettica e disinfettante.

Nello specifico si tratta dei lotti n. L0566 – L0635 – L0636 – L0716 del NEOXINAL ALCOLICO 0,5%+ 70% 20 flaconi 500 ml, AIC 037894033, del lotto n. L0634 del NEOXINAL Alcolico 0,5%+70% 24 flaconi 250ml, AIC. 037894021 e dei lotti n. L0633 – L0709 – L0710 – L0711 del NEOXINAL Alcolico 0,5%+70% 12 flaconi 1litro, AIC. 037894019.

Si tratta di un farmaco utilizzato per pulire e disinfettare. La segnalazione assume una notevole rilevanza in questo particolare periodo storico, in cui a causa della pandemia di coronavirus, risulta fondamentale mantenere un’igiene elevata. La ditta produttrice ha vietato l’utilizzo del farmaco in quanto le analisi eseguite sul lotto di materia prima clorexidina diglugonato, utilizzato per la produzione dei lotti sopra indicati, hanno confermato la presenza di contaminazione, ai sensi dell’art. 70 D.L.vo 219/2006.