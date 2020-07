Allerta incendi in Sardegna: pericolo alto per Gallura, Campidano e parte del Sulcis-Iglesiente

Anche a causa del forte vento di maestrale permane l’allerta incendi in Sardegna.

La Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna ha pubblicato il bollettino previsione che prevede un “pericolo alto”, con codice arancione, e attenzione rinforzata, per la Gallura, il Campidano e parte del Sulcis-Iglesiente.

Per le altre zone è previsto il codice giallo, pericolo medio.