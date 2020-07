Allerta Meteo, ancora maltempo al Sud: violento temporale in Aspromonte, allarme a Reggio Calabria [LIVE]

Allerta Meteo – L’ondata di maltempo in corso sta continuando a colpire il Sud Italia: come evidenziato nel bollettino di stamattina, è proprio l’Aspromonte, in Calabria, teatro dei fenomeni più estremi di queste ore. Un temporale molto forte, con tempeste di fulmini e pioggia intensa, sta colpendo la fascia tirrenica della montagna reggina, dirigendosi minacciosamente verso Sud. Anche a Reggio il cielo si è improvvisamente oscurato e la temperatura è in netto calo. Situazione di allarme per tutta la fascia montuosa reggina, sul versante dello Stretto, versante tirrenico e anche nelle zone interne della fascia jonica. Già la scorsa notte e nel weekend si sono verificati forti temporali con piogge intense soprattutto nella fascia tirrenica del reggino, con un’alluvione lampo a Scilla. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: