Allerta Meteo, ciclone sullo Jonio alimenta ulteriore maltempo al Sud: attenzione in Calabria

Allerta Meteo – L’ondata di maltempo che ha colpito l’Italia nel primo weekend di Luglio non si è ancora conclusa: come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo, un ciclone sul mar Jonio continua ad alimentare piogge e temporali all’estremo Sud, soprattutto in Calabria ma anche nella Sicilia orientale e nella Puglia meridionale, sul Salento. Nelle prossime ore avremo ancora forti acquazzoni in Calabria, soprattutto nei settori meridionali (Serre e Aspromonte, tra le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio), prima di un miglioramento del tempo nelle ore pomeridiane e serali.

Poi, nella notte, si alzerà un forte vento di bora su tutto il Nord e sulle Regioni Adriatiche: domattina avremo forti mareggiate su tutto il litorale adriatico, dove il vento supererà gli 80km/h. Contestualmente avremo un veloce passaggio temporalesco sul Nord/Est, in Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, in estensione nella notte anche all’Emilia Romagna.

Da domani, Martedì 7 Luglio, inizierà un lungo periodo di bel tempo che proseguirà per tutta la settimana, almeno fino a Sabato 11, seppur con temperature miti e gradevoli, senza alcun eccesso di caldo. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: