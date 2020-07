Allerta Meteo Emilia Romagna, domani codice arancione per temporali, vento, grandine e fulmini: punte di 100-150mm

Allerta arancione per temporali in Emilia-Romagna, in particolare sulla pianura interna. La Protezione civile regionale ha diffuso una nuova allerta meteo valida per l’intera giornata di domani, 3 luglio. Il passaggio di una saccatura atlantica, recita il testo, “determinera’ per la giornata di venerdi’ 3 luglio precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale che interesseranno l’intera regione“. Si parla di 20-50 millimetri nelle zone piu’ esposte, appunto la pianura interna con punte “fino a 100-150 millimetri”. Precipitazioni meno intense altrove. Le precipitazioni “saranno a prevalente carattere temporalesco anche organizzato e localmente persistente nelle aree di pianura, in progressione nel corso della giornata fino alle ore serali, da ovest verso est. I temporali saranno caratterizzati da forti raffiche di vento, grandinate e intense fulminazioni“.

E’ prevista anche allerta gialla per criticita’ idraulica e idrogeologica.