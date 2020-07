Allerta Meteo Emilia-Romagna: temporali in arrivo, previsti “fenomeni particolarmente intensi”

“Per la giornata di venerdì 24 luglio si prevede il passaggio di un sistema frontale che interesserà tutta la regione. Fin dalle prime ore del mattino sono previsti fenomeni temporaleschi organizzati, particolarmente intensi e sparsi che potranno verificarsi sull’intero territorio regionale, con associate forti raffiche di vento e grandinate. Nel corso della serata di venerdì

i fenomeni sono previsti in rapida attenuazione“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per “temporali, frane e piene dei corsi minori“, valida “dalle 00:00 del 24 luglio 2020 fino alle 00:00 del 25 luglio 2020“.

“Allerta ARANCIONE per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; GIALLA per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN“.