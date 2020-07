Allerta Meteo Emilia Romagna: codice giallo per temporali e vento, raffiche fino a 73km/h

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha diffuso un’allerta gialla per temporali (soprattutto in pianura) e vento (segnatamente in Romagna) valida per l’intera giornata di domani, 2 luglio. Nel corso della giornata la “ventilazione tendera’ a rinforzare da est-nord-est sul settore centro-orientale della regione“, recita il testo dell’allerta. Sono previsti venti di intensita’ “con valori di raffiche compresi tra 62 e 73 chilometri orari e localmente anche superiori“. Nel corso della seconda parte della giornata la pianura “sara’ interessata da fenomeni a carattere di rovescio temporalesco localmente anche intensi“.