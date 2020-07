Allerta Meteo, Estofex lancia l’allarme di livello 2 sul Centro/Nord: violenti temporali, grandine e vento forte nelle prossime ore [MAPPE]

Allerta Meteo – Una forte ondata di maltempo è in arrivo sul Nord Italia: Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 1 per Spagna settentrionale, Francia meridionale, Italia settentrionale, Svizzera, Austria, Slovenia, Croazia settentrionale, Ungheria e Romania, per piogge torrenziali, grandine e forti raffiche di vento.

Secondo l’avviso con validità dalle 6 UTC di oggi alle 6 UTC di domani, una depressione pressoché stazionaria è localizzata nel nordest dell’Europa. All’interno di un flusso zonale di medio livello, una depressione atlantica oggi si muove verso l’Europa occidentale e centrale, fornendo un innalzamento quasi-geostrofico dalla Francia verso le regioni alpine.

La massa d’aria umida e instabile favorisce la convezione. Sono attese tempeste nella zona meridionale delle Alpi e nell’Italia settentrionale durante le ore notturne. Sono previste multicelle lungo i versanti delle Alpi, in grado di generare grandinate. Inoltre, segnala il bollettino Estofex, sono possibili precipitazioni intense locali e forti raffiche di vento.

Per quanto riguarda invece la fase successiva, Estofex ha emesso un’allerta con validità dalle 6 UTC di venerdì alle 6 UTC di sabato, prevedendo un’allerta livello 2 per Italia, Slovenia e Croazia, in particolare per grandine di grosse dimensioni (fenomeni isolati), forti raffiche di vento e rischio tornado. Sono possibili anche piogge torrenziali.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: