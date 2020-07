Allerta Meteo Estofex, torna il forte maltempo al Nord: violenti temporali sulle Alpi con nubifragi, grandine e forte vento

Allerta Meteo – Il maltempo tornerà a farsi sentire molto minacciosamente al Nord Italia nel weekend. A partire già da oggi, venerdì 10 luglio, con Estofex (European Storm Forecast Experiment) che ha emesso un’allerta di livello 1 e 2 per Nord Italia, Francia sudorientale, Svizzera, Germania sudorientale, Repubblica Ceca e Austria per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e in misura minore, forti raffiche di vento.

Livello 1 e 2 per Polonia e Bielorussia per forti raffiche di vento, tornado e grandine di grandi dimensioni.

Livello 1 per i Pirenei e la Turchia orientale per nubifragi e grandine di grandi dimensioni.

Gli avvisi si intendono formalmente validi fino alle 8 (ora italiana) di domani, sabato 11 luglio.

Bassi geopotenziali a 500hPa e una bassa pressione al livello del mare coprono il Mar di Norvegia, le Isole Britanniche e la Scandinavia. Una corrente a getto abbastanza forte corre lungo il suo fianco meridionale con un asse inizialmente dal Canale della Manica alla Bielorussia. Nel corso del periodo indicato, si inclinerà sempre di più da una direzione occidentale ad una sudoccidentale mentre una depressione dei medi livelli si sposterà dalle Isole Britanniche verso Francia, Benelux e Germania. Davanti a questa depressione, si prevede che un ciclone in sviluppo si sposti dai Paesi Bassi all’Estonia. Gli ultimi run dei modelli hanno ristretto la sua traiettoria, ma non la sua profondità (intorno ai 100hPa). Una massa d’aria molto calda si sposta sull’Europa centrale nel suo settore caldo, si forma una sostanziale sovrapposizione di CAPE e shear e si prevedono forti temporali. Condizioni da metà estate più calde e tranquille sono in atto più a sud e sud-est.

Nord Italia, Spagna nordorientale, Turchia orientale, Georgia, Armenia, Azerbaijan, montagne del Caucaso

Tempeste pomeridiane sparse in un ambiente con CAPE moderato e debole shear verticale del vento creano il rischio di isolate alluvioni lampo e marginalmente di grandine di grandi dimensioni. La convezione sarà strettamente legata alle caratteristiche orografiche a causa della mancanza di sollevamento sinottico. Tempeste attese al Nord Italia anche nella mattinata di sabato 11 luglio.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul forte maltempo che già da oggi colpirà parte del Nord Italia; prestare attenzione.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: