Allerta Meteo Estofex, ancora maltempo in Sicilia: allarme per grandine di grandi dimensioni

Allerta Meteo – Dopo i forti temporali di ieri, che hanno portato piogge e un violento tornado, è ancora allarme maltempo in Sicilia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 1 principalmente per grandine di grandi dimensioni sull’isola.

Livello 2 per la Russia settentrionale principalmente per venti distruttivi, grandine di grandi dimensioni e tornado.

Livello 1 per la Russia settentrionale principalmente per nubifragi, forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni.

Livello 1 per l’Algeria nordoccidentale e la Tunisia settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni e fori raffiche di vento.

Livello 1 per parti della Turchia settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni.

Tutti gli avvisi si intendono formalmente validi fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 16 luglio.

Bassi geopotenziali domineranno il pattern meteorologico su gran parte d’Europa con una dorsale che si estende sull’Atlantico. I temporali sono previsti in 3 aree principali, tra cui il Sud Italia, in particolare la Sicilia. Sotto una corrente a getto subtropicale dal Nord Africa fino al Sud Italia, i valori CAPE intorno a 1000J/Kg si combineranno con un deep layer shear di circa 20m/s su parti dell’Europa meridionale. Sono previste tempeste ben organizzate, incluse supercelle, con la minaccia di grandine di grandi dimensioni e forse forti raffiche di vento.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul forte maltempo che colpirà oggi la Sicilia; prestare attenzione.