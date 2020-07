Allerta Meteo Estofex, persistono forti temporali al Nord: attenzione a grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forte vento sulle Alpi

Allerta Meteo – Mentre l’ondata di caldo africano si intensifica sull’Italia, persistono forti temporali al Nord, in particolare lungo l’arco alpino. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 1 per l’arco alpino principalmente per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento.

Livello 1 per parti della Spagna principalmente per forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni.

Livello 2 per Austria meridionale e Slovenia settentrionale principalmente per grandine di dimensioni grandi o molto grandi, forti raffiche di vento e nubifragi.

Livello 2 per Polonia sudorientale, Ucraina nordoccidentale e Bielorussia meridionale principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi.

Livello 1 per Bielorussia settentrionale e Russia principalmente per nubifragi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado.

Tutti gli avvisi si intendono formalmente validi fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 30 luglio.

Un fronte freddo si estende approssimativamente dai Baltici fino a Bielorussia, Polonia sudorientale e Slovacchia e poi sull’arco alpino. Una massa d’aria umida con un rapporto di mescolanza di 10-14g/Kg sarà ancora presente davanti al fronte. Si prevede che una depressione a onda breve, legata ad un profondo vortice ciclonico centrato sulla Svezia, si sposti dalla Polonia verso Baltici, Bielorussia e Russia. Questo significa che il fronte si muoverà velocemente sul settore settentrionale dell’Europa, ma si prevede che rimanga in stallo vicino alle Alpi.

Alpi e colline pedemontane adiacenti

Con il limite frontale in stallo sulla catena montuosa, il riscaldamento diurno della massa d’aria umida produrrà un CAPE di 1000-2000J/Kg lungo i versanti meridionali delle Alpi dalle ore pomeridiane. Sono previste tempeste ben organizzate, incluse supercelle, considerata la combinazione di un debole flusso sudorientale con un flusso occidentale di 15-20m/s intorno ai 500hPa. Potrebbero accompagnare queste tempeste grandine di dimensioni grandi o molto grandi, isolate forti raffiche di vento e nubifragi. Un livello 2 è introdotto nel corridoio in cui la convezione permette ai modelli di simulare la più alta probabilità di supercelle.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul maltempo che colpirà le Alpi e le aree adiacenti oggi; prestare attenzione. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: