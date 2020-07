Allerta Meteo Estofex, forti temporali su parti del Nord Italia: attenzione a grandine di grandi dimensioni, forte vento e rischio tornado

Allerta Meteo – Mentre in quasi tutta Italia splende il sole e sta per iniziare una potente ondata di caldo di matrice africana, parte del Nord Italia dovrà ancora fare i conti con il maltempo. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 2 per parti di Nord Italia, Svizzera, Germania meridionale, Liechtenstein, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria settentrionale e Polonia per grandine di grandi dimensioni, raffiche di vento e tornado.

Livello 1 per parti di Nord Italia, Francia orientale, Svizzera, Germania meridionale, Liechtenstein, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria settentrionale, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Bielorussia e Ucraina nordoccidentale per grandine di grandi dimensioni, nubifragi, forti raffiche di vento e tornado.

Livello 2 per parti della Russia sudoccidentale e della Georgia principalmente per forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e in misura minore, tornado.

Livello 1 per parti della Russia occidentale principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni.

Gli avvisi si intendono formalmente validi fino alle 8 (ora italiana) di domani, mercoledì 29 luglio.

Una dorsale in sviluppo nel Mediterraneo e una depressione in intensificazione nel Nord Europa creano un forte gradiente termico sull’Europa centrale, determinando una forte baroclinicità e lo sviluppo di una corrente a getto che si estende dalla Francia fino alla Russia orientale-nordorientale. La depressione ha una goccia fredda con diversi centri intorno al Mare del Nord, ma un’onda, in particolare, si trova sull’Europa centrale.

Nord Italia, Francia orientale, Germania meridionale, Liechtenstein, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria settentrionale, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Bielorussia e Ucraina nordoccidentale

Mentre la corrente a getto sull’Europa centrale si intensifica, sotto la goccia fredda sul Mare del Nord, si sta sviluppando un ciclone in un ambiente fortemente baroclino. Il fronte freddo risultante dovrebbe attraversare l’Europa centrale oggi, con diverse tempeste, alcune delle quali ben organizzate e pericolose. A nord delle Alpi, una lingua di aria calda ai bassi livelli si muove verso est-nordest dalla Francia sudorientale e insieme al riscaldamento diurno, si prevedono forti lapse rates su Nord Italia, Svizzera, Austria e Germania meridionale. Le tempeste potranno beneficiare di un CAPE di oltre 1500J/Kg, sovrapposto ad un deep layer shear di 20m/s. Previste alcune supercelle e alcuni sistemi convettivi a mesoscala, che si propagheranno verso est, producendo grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento distruttive. Nell’Austria orientale, Slovacchia e Ungheria, sarà alto anche il rischio di alluvioni lampo.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul forte maltempo che riguarderà parti del Nord Italia oggi; prestare attenzione. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: