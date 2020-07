Allerta Meteo Estofex, temporali al Nord Italia: attenzione a nubifragi, grandine di grandi dimensioni e forte vento

Allerta Meteo – Mentre sul resto d’Italia splende il sole, al Nord inizieranno a farsi sentire i primi temporali in attesa della più forte ondata di maltempo prevista tra venerdì 24 e sabato 25 luglio. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 1 per il Massiccio Centrale verso l’arco alpino e il Nord Italia principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e in misura minore, forti raffiche di vento.

Livello 1 per i Pirenei, Romania e parti della Russia principalmente per nubifragi.

Gli avvisi si intendono formalmente validi fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 23 luglio.

Previsto un flusso zonale su gran parte dell’area a sud del vortice ciclonico centrato sulla Svezia. Un limite frontale quasi stazionario si estenderà dalla Francia fino alle Alpi settentrionali e a Romania, Ucraina e Russia, curvando verso nord intorno al flusso ciclonico associato al profondo ciclone centrato sulla Finlandia. L’attività temporalesca sarà confinata prevalentemente al limite frontale citato.

Massiccio Centrale fino a Nord Italia, Svizzera e Austria

A sud del limite frontale, i modelli numerici concordano su una notevole umidità nella bassa troposfera, che aumenta ad oltre 12g/Kg sulla Francia meridionale e sulle Prealpi meridionali. Combinata con lapse rates che raggiungono circa i 6,5K/Km, sembrano probabili valori di CAPE intorno a 1000J/Kg. Tempeste da sparse a diffuse inizieranno nel pomeriggio-sera. Con un deep layer shear che raggiunge i 10-15m/s, forse anche di più sulle Prealpi meridionali, sono previste multicelle ben organizzate e persino qualche supercella transitoria. Le celle più forti potrebbero essere in grado di produrre grandine di grandi dimensioni e isolati downburst. Potrebbe svilupparsi un sistema quasi stazionario con la conseguente minaccia di nubifragi.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul maltempo che oggi colpirà il Nord Italia; prestare attenzione. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: