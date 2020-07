Allerta Meteo, pesantissimo avviso ESTOFEX per il “Venerdì Nero” del Nord Italia: sarà una serata da incubo

Il centro meteorologico ESTOFEX, “European Storm Forecast Experiment“, ha lanciato un pesante avviso di allerta meteo per le prossime ore al Nord Italia dove sono previste “eccessive precipitazioni di natura convettiva, grosse grandinate, forti colpi di vento e tornado“. L’area più interessata dai fenomeni estremi sarà quella compresa tra la bassa pianura Padana e il medio/alto Adriatico, quindi Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Marche, come possiamo osservare nela mappa a corredo dell’articolo. Il maltempo determinerà fenomeni temporaleschi molto violenti a partire dalle ore centrali della giornata, per poi deflagrale nel pomeriggio/sera. I fenomeni saranno geograficamente disordinati, cioè sparsi a macchia di leopardo sul territorio, quindi è molto difficile prevedere in anticipo quali aree verranno colpite maggiormente e quali, invece, risparmiate per pochi chilometri. Ma dove i temporali si abbatteranno con maggior intensità, si potranno determinare grandi accumuli pluviometrici (oltre 100mm) tali da provocare allagamenti e inondazioni.

Le caratteristiche specifiche di questi temporali saranno la grandine e i tornado, soprattutto nella sera/notte lungo la costa del medio/alto adriatico, tra Emilia Romagna e Marche. Qualche tornado potrà interessare anche i litorali della Liguria, sul Golfo di Genova.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: