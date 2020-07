La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per venerdì 17 luglio un codice giallo su tutte le aree della Metrocittà, per rischio idrogeologico e temporali. Previsti locali temporali di forte intensità, associati a colpi di vento e grandine. In occasione dei fenomeni più intensi si raccomanda ai cittadini massima prudenza alla guida e attenzione nello svolgere le attività all’aperto.