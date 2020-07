Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: temporali e bora in arrivo da stanotte

La Protezione Civile ha diramato l’allerta “gialla”, dalle 18 di oggi alle 12 di domani, per temporali forti e Bora su tutto il Friuli Venezia Giulia. Sulla regione è presente un promontorio anticiclonico, ma in serata arriverà un veloce fronte freddo dalla Germania, che passera’ poi nella notte, dirigendosi sull’Adriatico.

Domani affluiranno correnti secche e fresche nord-orientali. Dal tardo pomeriggio e nella serata di oggi, dapprima sui monti e successivamente anche sulle altre zone, saranno probabili dei temporali con piogge abbondanti, localmente anche intense. Possibile qualche temporale forte. In serata e nella notte possibili raffiche di vento forte in genere da Nord. In seguito soffiera’ Bora da sostenuta a forte, specie sulla costa. Martedi’ mattina rapido miglioramento, a partire dalla zona montana. Permarra’ Bora da sostenuta a forte sulla costa. In giornata tempo stabile e Bora in attenuazione.