Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: codice giallo per temporali

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un avviso di allerta meteo di ‘color giallo’ per rischio idrogeologico per temporali su gran parte del territorio regionale dalle 15 di oggi alla mezza notte di domani. Sulla regione, si legge nell’avviso, per la giornata di oggi e per quella di domani e’ prevista nuvolosita’ variabile con rovesci e temporali sparsi, piu’ probabili nel pomeriggio, alternati a fasi di tempo migliore. E’ possibile qualche isolato temporale. Saranno dunque possibili un innalzamento dei corsi d’acqua, locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e fenomeni di instabilita’ dei pendii.