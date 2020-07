Allerta Meteo, l’Italia si prepara al “Venerdì Nero”: allarme maltempo, grandine e tornado su tutto il Nord

Allerta Meteo – Mentre il Sud Italia ha vissuto oggi la giornata più calda dell’anno, il Nord si prepara al “Venerdì Nero” del maltempo: domani, 3 Luglio, fenomeni temporaleschi molto violenti si abbatteranno su tutto il settentrione del nostro Paese, a causa di un fronte freddo che scavalcherà le Alpi nel corso della giornata facendo crollare le temperature di oltre 10°C e innescando forti temporali da cui, nel pomeriggio-sera, scaturiranno fenomeni molto estremi con tornado e grandinate in modo particolare su Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia. Al mattino e nel primo pomeriggio, invece, sarà il Veneto ad essere più colpito dai fenomeni più intensi, che poi in serata si estenderanno anche a Liguria, Marche e Umbria seppur non con la stessa intensità della pianura Padana, dov’è alto il rischio di fenomeni molto estremi, con raffiche di vento superiori ai 100km/h che rischiano di avere effetti distruttivi sui territori, provocando gravi danni.

