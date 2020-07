Allerta Meteo Liguria: criticità gialla prolungata fino alle 20

Il centro meteo idrologico di Protezione civile della Liguria ha prolungato fino alle 20 l’allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale. Rovesci temporaleschi hanno interessato durante la mattinata il levante, in particolare lo spezzino. Nella zona di Levanto in un’ora sono caduti, infatti, oltre 60 millimetri di pioggia, mentre a Casale di Pignone e a Monterosso sono stati superati i 30 millimetri in un’ora. Qualche precipitazione si è registrata anche a cavallo tra le province di Savona e Genova e nelle prossime ore si attende un aumento dell’instabilità in tutta la Liguria, con possibili rovesci e temporali, localmente anche forti.