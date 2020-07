Allerta Meteo Puglia: criticità gialla, temporali in arrivo

Allerta meteo ‘gialla’ in Puglia dove, secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile, sono previste condizioni meteorologiche avverse e criticità. L’allerta è a partire da oggi e per le successive otto ore con precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale e zone interne, con quantitativi cumulati deboli. Dalle 8 di domani e per le successive 36 ore, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati su tutta la Puglia. Prevista, dunque, per oggi allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali localizzati sulla Puglia centrale bradanica e sui bacini del lato e del lenne e da domani e per le successive 36 ore allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali localizzati su tutta la regione.