Allerta Meteo, forti temporali nel pomeriggio all’Estremo Sud: fino a 100mm nella Sicilia orientale [MAPPE]

Allerta Meteo – Forti temporali si scateneranno nel pomeriggio all’Estremo Sud dell’Italia. Le piogge si intensificheranno a partire dalle ore 12, soprattutto in alcune aree del Messinese e del Palermitano. In poche ore fino al primo pomeriggio, ci saranno già 100mm di pioggia tra Ragusano, Siracusano e Agrigentino (vedi mappe del modello Moloch del CNR-ISAC nella gallery scorrevole in alto). Forti piogge anche sulla Sila, in Calabria.

Rapida attenuazione dei fenomeni già nella serata odierna. Piogge che torneranno già nel pomeriggio di domani, con 25mm a macchia di leopardo sulle zone joniche della Calabria e fino a 50mm nella Sicilia orientale.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: