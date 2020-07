Allerta Meteo, i temporali si spostano sul Nord-Est: sarà un pomeriggio-sera da incubo in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia [MAPPE]

Allerta Meteo – Nella notte, il maltempo si è accanito con grandi quantità di pioggia, forti venti e grandine di grosse dimensioni sulla Lombardia, provocando danni, esondazioni ed allagamenti. Il maltempo continuerà a colpire il Nord anche nella giornata odierna. Per tutta la mattina fino al primo pomeriggio, i temporali insisteranno soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige meridionale, con sconfinamenti nel Veneto. Piogge e temporali colpiranno anche Piemonte, Liguria e Marche.

Nel pomeriggio-sera, i temporali inizieranno ad allontanarsi verso Nord-Est e i Balcani. Proprio per questo motivo, sarà una seconda parte di giornata da incubo per Veneto e Friuli Venezia Giulia e poi per la Slovenia. Già nel primo pomeriggio, si potranno toccare punte di 75-100mm al confine tra Veneto ed Emilia Romagna, fino a 75mm anche in Friuli Venezia Giulia in serata, prima che i temporali si spostino violentemente sulla Slovenia (vedi mappe del modello Moloch del CNR-ISAC nella gallery scorrevole in alto).

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: