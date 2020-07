Allerta Meteo Toscana: codice giallo per temporali nelle zone interne e appenniniche

Meteo in modesto peggioramento tra venerdì e sabato, con possibilità di temporali sparsi, localmente forti in Toscana. La Sala operativa unificata ha emesso poco fa un codice giallo per temporali forti con associato rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità dalle ore 12 fino alla mezzanotte di domani, venerdì 3 luglio. Le zone interessate sono quelle interne lungo i crinali appenninici.

Domani possibilità di precipitazioni sparse, anche temporalesche, inizialmente sui settori appenninici, nel pomeriggio a carattere isolato anche sul senese e sull’aretino. Nel corso delle ore centrali della giornata, possibilità di isolati temporali, localmente forti. Possibili colpi di vento e grandinate.