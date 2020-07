Allerta Meteo Trentino: rovesci e temporali in arrivo

Le previsioni meteo per l’area del Trentino indicano, fino alla tarda sera di domani, giovedì, rovesci e temporali in lento movimento verso est-nordest. Già nelle prossime ore e fino al pomeriggio di oggi sono attesi rovesci e temporali sparsi. Dopo una probabile pausa – evidenzia la Protezione civile che ha emesso al riguardo un’allerta ordinaria gialla – nel pomeriggio, in serata o nella notte sono previsti temporali più diffusi. Nella mattinata di domani precipitazioni generalmente assenti. Al pomeriggio e specie in serata rovesci e temporali sparsi o diffusi.

I temporali potranno risultare particolarmente intensi con grandine, nubifragi (accumuli di precipitazione superiori a 30 mm/h) e forti raffiche di vento. Venerdì è atteso il passaggio di una perturbazione con precipitazioni diffuse e probabili temporali.