Allerta Meteo Veneto: la Protezione Civile ridimensiona l’avviso di criticità

La saccatura con aria fredda in quota in avvicinamento da ovest all’Italia centro settentrionale sembra interessare in modo un po’ piu’ marginale il Veneto: pertanto il rischio di temporali intensi diffusi e organizzati e’ diminuito rispetto a quanto previsto ieri. Tuttavia il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto avverte che nel tardo pomeriggio/sera di oggi e fino alle prime ore di sabato 4 luglio saranno ancora presenti condizioni di instabilita’, con possibili rovesci e temporali specie sulle zone montane e pedemontane e sulla pianura centro-occidentale e meridionale. L’avviso e’ stato quindi ridimensionato in ‘allerta gialla’ (stato di attenzione) per possibile criticita’ idraulica sulla rete minore e fognaria nei bacini montani, pedemontani e di pianura. Possibili frane e dissesti idrogeologici potrebbero verificarsi nelle aree dell’Alto Piave e del Piave Pedemontano, del Bacchiglione, Brenta e Alpone, dell’Adige-Garda e Monti Lessini.