Allerta Meteo Veneto: in arrivo rovesci e temporali fino a venerdì

Da oggi fino a venerdì 3 in Veneto sono previste successive fasi di instabilità, con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale: i fenomeni, oggi più probabili sulle zone montane e pedemontane; da giovedì pomeriggio e soprattutto venerdì, saranno più frequenti e diffusi su gran parte della regione, visto l’avvicinarsi da ovest di una saccatura con aria fredda in quota.

Oggi, specie sulle zone montane, saranno possibili temporali localmente intensi, con forti rovesci, raffiche e grandinate. Da giovedì pomeriggio temporali e rovesci saranno possibili su tutta la regione. Visti i fenomeni meteorologici previsti il centro funzionale della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione fino alla mezzanotte di venerdì per criticità idrogeologica, nel caso di forti temporali, per i bacini dell’Alto Piave e del Piave Pedemontano, del Brenta, del Bacchiglione e dell’Alpone, il bacino dell’Adige e del Garda e dei Monti Lessini, Stato di attenzione per eventuali problemi idraulici sulla rete secondaria e fognaria anche su tutti gli altri bacini del Veneto.