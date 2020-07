Allerta Meteo Veneto: temporali nel Bellunese

Prosegue la fase di instabilità nell’area dolomitica del Veneto. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto conferma le previsioni di possibili rovesci e temporali, localmente anche intensi, nel Bellunese, oggi pomeriggio e in serata. E’ stato confermato fino alla mezzanotte di oggi lo stato di attenzione per il bacino dell’Alto Piave per disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore e possibile innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti nelle zone di allertamento.