Allerta Meteo, violenti temporali dalla notte al Nord: allarme nubifragi, tornado, grandine e vento impetuoso

Allerta Meteo – Conto alla rovescia per l’attacco temporalesco che inizierà da qui a qualche ora sulla regione settentrionale. Naturalmente parliamo di peggioramento delle condizioni del tempo, perché sia nel pomeriggio di oggi che in quello di ieri, già ci sono stati numerosi temporali apripista lungo tutti i settori alpini e prealpini, in diversi casi già di forte intensità e con grandinate. Tuttavia, nel corso della notte, inizieranno a entrare vorticità ben più significative dai settori francesi, per l’ingresso diretto sulle nostre regioni settentrionali, del cavo instabile nord-atlantico, con sensibile peggioramento e soprattutto più esteso. Già nelle prossime ore serali dovrebbero intensificarsi i fenomeni a carattere di rovescio o temporale lungo le Alpi, a iniziare dall’alto Piemonte, alta Lombardia e via via più forti ancora sul Trentino Alto Adige, Dolomiti e verso le Alpi e Prealpi Carniche, seppure ancora a incidenza irregolare, quindi fenomeni non estesi. Ma vediamo più nel dettaglio dove colpiranno di più i temporali, e quali saranno le aree più a rischio fenomeni violenti tra la notte prossima e l’intera giornata di domani.

Nel dettaglio precipitazioni abbiamo evidenziato, con la consueta nostra delimitazione a scala di colore verde, i settori che, entro domani sera, dovrebbero essere più interessati da fenomeni. Le aree settentrionali, tra Est Piemonte, Lombardia, anche Emilia Romagna, soprattutto centro-orientale, Liguria, Alta Toscana e i settori centro-orientali del Nord tutti, fino anche localmente al Centro, specie tra Umbria e Marche, sono attese le precipitazioni più intense e anche più ricorrenti. In particolare, un primo fronte temporalesco possente nella notte, interesserà il Nordest Piemonte, la Lombardia, l’area Ossola, il Verbano il Varesotto, il Milanese, la Lombardia centro occidentale un po’ tutta, con temporali forti e localmente anche violenti. Attenzione su queste aree per possibili fenomeni a carattere di nubifragio, grandinate e rischio allagamenti, rischio anche su Milano. Si ipotizzano ingenti quantitativi di acqua in poche ore, variabili tra 30, 40, 60 mm, ma anche oltre, verso 80 mm localmente o persino 100. Nella mattinata di domani, rovesci e temporali intensi e diffusi dalla Lombardia verso tutto il Nordest e anche verso gran parte della Liguria, specie di Levante e sino all’alta Toscana. Fenomeni forti o violenti tra Sud Est Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, con rischio nubifragi, colpi di vento intensi, grandinate e anche locali trombe d’aria. Piogge e temporali, ma più irregolari, anche al Nordovest e altri rovesci e temporali diffusi anche per tutto il pomeriggio, ancora una volta più intensi sui settori centro-orientali, forti tra Emilia, Alta Toscana e il Levante Ligure, ma forti anche verso la Venezia Giulia, il Friuli e le Alpi di Nordest. Nelle ore pomeridiane, fenomeni più intensi anche verso le Marche e l’Umbria, localmente con temporali violenti e qualche fenomeno irregolare tra Abruzzo, Molise orientale e aree montuose pugliesi, fino localmente a quelle lucane orientali. Un possibile temporale anche sul Gennargentu, in Sardegna, tempo in prevalenza più asciutto e soleggiato sul medio- basso Tirreno, sul resto della Sardegna, sul resto del Sud e sulla Sicilia.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: