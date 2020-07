Allerta Meteo, nel weekend il maltempo si sposta al Centro/Sud con temporali, tornado, mareggiate e grantinate

Allerta Meteo – Mentre il Nord Italia sta vivendo il “Venerdì Nero” del maltempo con forti temporali in atto in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Marche, al Sud splende il sole e fa molto caldo con picchi particolarmente elevati in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia dove le temperature massime odierne hanno raggiunto +38°C a Caltanissetta, Gela, Piazza Armerina, Bronte, Paternò, Aidone, Mazzarino e Pisticci, +37°C ad Agrigento, Licata, Sciacca, Agira, Mussomeli, Supersano, Taurisano, Grottaglie e Luzzi, +36°C a Taranto, Lecce, Foggia, Nardò, Galatina, Veglie, Francavilla Fontana, Miglionico, San Giorgio Lucano, Corigliano Calabro, Castrovillaro, Bisignano, Botricello, Roccabernarda e Castelvetrano, +35°C a Siracusa, Modica, Comiso, Acquaviva delle Fonti, Cerignola, Amendola, Marconia, Scanzano Jonico, Cosenza, Crotone e Cutro.

I temporali che stanno colpendo il Nord sono ancora allo stato embrionale: soltanto nelle zone interne dell’Appennino, al momento, si sono verificati nubifragi degni di nota come quello del Passo della Raticosa, dove sono caduti 96mm di pioggia sull’Appennino tosco/emiliano. Da segnalare la forte pioggia su Macerata, dove sono caduti 32mm e la temperatura è piombata a +18°C. Piove anche a Pescara. I fenomeni più intensi si verificheranno nel tardo pomeriggio e in serata, soprattutto in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria e Marche.

Ma quest’ondata di maltempo andrà oltre: già domani, Sabato 4 Luglio, i fenomeni scivoleranno al Centro/Sud con piogge e temporali anche intensi. E sempre al Centro/Sud persisteranno anche Domenica 5 e Lunedì 6, soprattutto tra Puglia, Basilicata, Campania e Calabria tirrenica. Avremo forti temporali, grandinate, temperature in calo di 10°C rispetto ai valori odierni, forti raffiche di vento, qualche tromba d’aria sulle coste soprattutto in Puglia e nel basso Tirreno, intorno alle isole Eolie, e intense mareggiate provocate dal forte vento di maestrale che soffierà con raffiche di oltre 50–60km/h e determinerà un forte moto ondoso che andrà a compromettere la funzionalità di molti stabilimenti balneari, che farebbero bene a organizzarsi per mettere al riparo le proprie strutture mobili.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: