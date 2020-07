Alto Adige, maxi frana a San Vigilio di Marebbe: emergenza rientrata, nessun pericolo per persone o cose

Dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito l’Alto Adige, l’emergenza è rientrata anche a San Vigilio di Marebbe, dove una frana ha causato disagi fuori dall’abitato, in direzione Parco Naturale Fanes Senes Braies.

La stradina per il Rifugio Pederue e le malghe Fanes, Fodara Vedla e Senes dovrebbe essere nuovamente agibile da domani. Si è tenuta una riunione della commissione emergenze del Comune di Marebbe, durante la quale il vicesindaco Marco Pizzinini ha sottolineato che la situazione è sotto controllo e non vi è pericolo per persone o cose.

La Val Badia è raggiungibile attraverso i passi Furcia, Erbe, Gardena, Campolongo e Falzarego/Valparola.