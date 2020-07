Ambiente, più microplastiche nei laghi: lotta in Italia e Germania

Le microplastiche minacciano sempre di più anche i laghi italiani: in particolare, in quello di Garda si è passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle 131.619 del 2019 per chilometro quadrato, nelle acque del Trasimeno da quasi 8.000 nel 2017 a 25.000 particelle nel 2019 e sul lago di Bracciano da 117.288 particelle registrate nel 2017 a 392.401 nel 2019. Lo ha riscontrato negli anni Goletta dei Laghi di Legambiente insieme a Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), evidenziando che la forma predominante presente in tutti i laghi nei tre anni è quella dei frammenti, derivanti per lo più dalla disgregazione dei rifiuti, soprattutto polistirolo e polietilene.

Nel renderlo noto con un comunicato congiunto Legambiente e Enea annunciano l’avvio del progetto “Life Blue Lakes” per ridurre e prevenire la presenza di questi inquinanti nei laghi italiani e tedeschi – Garda, Bracciano e Trasimeno in Italia, Costanza e Chiemsee in Germania – attraverso una serie di azioni che coinvolgono istituzioni, enti e autorità locali, aziende e cittadini. Finanziato dal Programma Life e co-finanzato da PlasticsEurope, spiega una nota, il progetto ha come capofila e coordinatore Legambiente, mentre Arpa Umbria, Autorita’ di Bacino dell’Italia Centrale, Enea, Global Nature Fund, Lake Constance Foundation e l’Universita’ Politecnica delle Marche completano il partenariato.