Animali: una tartaruga nel Cilento seppellisce le uova tra le sdraio di un lido

Quando, stamattina, il bagnino di un noto albergo di Centola Palinuro, nel Salernitano, ha individuato possibili tracce del passaggio di una tartaruga, hanno deciso di spostare lettini e sdraio e transennare quell’area dell’arenile. E bene hanno fatto perché, a una decina di metri dalla battigia sulla spiaggia delle Saline, tra i lettini del lido, una Caretta-Caretta ha deposto le sue uova.

“Ci ha chiamato la direzione dell’albergo comunicandoci che il suo bagnino aveva identificato possibili tracce di una tartaruga dopo aver visto i segni di una buca e del suo ritorno in acqua“, racconta all’AGI il vicesindaco di Centola Palinuro, Silverio D’Angelo, spiegando che “l’hotel ha dovuto togliere sei sdraio in quel punto che, poi, è stato recintato, in attesa delle verifiche degli esperti della stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli”.

Chissà se si tratta dello stesso esemplare che “cinque o sei anni fa, sempre da quelle parti – ricorda D’Angelo – depose 101 uova”. In pochi minuti, al di là del nastro rosso e bianco, stamane, una folla di curiosi si è radunata per scattare foto. Il sindaco Carmelo Stanziola, all’AGI, si dice “soddisfatto” del ritrovamento “perché questo dimostra, per l’ennesima volta, che godiamo di spiagge straordinarie, acque pulite, un tipo di sabbia fine che richiamano anche la presenza di tartarughe”.