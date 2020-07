Un’app ha portato alla scoperta di un cadavere in una valigia: come funziona “Randonautica”, l’app per gli esploratori che spopola tra i giovani [VIDEO]

Trovare una valigia con un corpo fatto a pezzi al suo interno è una scoperta che nessuno vorrebbe mai fare nella propria vita. Ma è anche la scoperta che una nuova app ha portato a dei ragazzi.

L’ultima app che spopola su Tik Tok si chiama Randonautica. “Randonautica ti porta in un viaggio di scoperta. Può portare a esperienze significative insieme ad un gran divertimento, mentre esplori il mondo attorno a te“, si legge nella descrizione del download dell’applicazione. Una volta scaricata e inserita la posizione, l’app dà agli utenti, chiamati “randonauti”, una serie di coordinate nella loro area generate in maniera casuale. Prima di recarsi lì, gli utenti sono incoraggiati ad impostare un’intenzione o un obiettivo, con la teoria che una volta raggiunta la destinazione, troveranno qualcosa di rilevante per quello che avevano pensato. Per esempio, si può impostare l’intenzione di trovare qualcosa di colorato e poi finire in un campo pieno di fiori.

Anche se l’app incoraggia le persone a impostare solo intenzioni positive, è bastato poco tempo affinché le persone iniziassero a riportare esperienze spaventose dopo aver scelto intenzioni negative. Tanti video su Tik Tok, apparsi con l’hashtag #randonautica, svelano scoperte inquietanti, dal ritrovamento di oggetti misteriosi a posti abbandonati. Tra queste scoperte, c’è anche il ritrovamento di una valigia con un corpo a pezzi fatta da parte di un gruppo di adolescenti (vedi video in fondo all’articolo). La reputazione dell’app è cresciuta moltissimo dopo questa scoperta, nonostante il co-fondatore abbia dichiarato che l’incidente sia stato solo una “scioccante” coincidenza.

L’app ha avuto oltre un milione di download nelle scorse settimane, soprattutto durante il periodo di lockdown, in cui molte persone hanno deciso di esplorare le loro zone.