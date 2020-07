Roma, 15 lug. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti di governo, l’esecutivo ha dato “mandato ai ministeri dell’Economia e dei Trasporti per concludere una transazione” sul dossier Aspi “riportando la concessione in equilibrio giuridico ed economico”. Il risarcimento per la vicenda del ponte Morandi resta, come definito nella proposta della scorsa settimana, di 3,4 miliardi di euro.